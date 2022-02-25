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ВСУ заходят в Киев! В МВД просят не снимать технику

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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25 февраля, 14:32
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В городе все готовятся защищаться от российских оккупантов, в МВД призывают помочь украинской армии
Военные готовятся к обороне
Военные готовятся к обороне / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киев входят Вооруженные силы Украины, чтобы сдерживать оборону города. Не снимайте военную технику.

Об этом сообщил советник Министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в Facebook.

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"Сейчас в город Киев заходит украинская военная техника для того, чтобы сдерживать оборону. Обращаюсь ко всем киевлянам, ко всем тем, кто сейчас находится в Киеве, пожалуйста, не снимайте эту технику, не снимайте передвижение нашей техники. Это нужно для чтобы мы сохранили наш город" , – сказал Денисенко.

Также он рассказал, каким образом украинцы могут помочь нашей армии.

"Министерство внутренних дел разработало чат-бот в Telegram, на который вы можете зайти и сфотографировать подозрительные метки, которые могут быть метками для российской армии. Вы все знаете, что сейчас россияне ставят метки по зданиям, по разным дорогам Украины для того, чтобы упростить жизнь российской армии. Поэтому создан чат-бот. Прямо из него можно фотографировать эти метки и присылать прямо в нем, поэтому просим всех, у кого есть возможность, загрузите этот чат-бот и помогите армии победить" , – сказал Денисенко.

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Удар по Киеву

Утром 25 февраля российские наемники начали стрелять по Киеву. Противовоздушная оборона сбила над столицей летательный аппарат России. В результате возник сильный пожар в одном из домов по улице Кошица, 7а. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии. Скорые везут людей в больницы.

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