Зеленский просил Кличко не идти в президенты? Реакция мэра Киева (видео)

Градоначальник прокомментировал информацию о встрече в Офисе президента 17 декабря

Кличко заявил, что обсуждает с Зеленским "много разных вопросов". / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на информацию о якобы встрече с президентом Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком в конце декабря.

Кличко спросили об этом после пресс-конференции 13 января.

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В СМИ ранее появилась информация, что Кличко вызвали в ОП, где отговаривали баллотироваться на выборах президента и просили не сотрудничать с фракцией "Европейская солидарность" в Киевсовете.

На вопрос о правдивости этих данных градоначальник отвечал, будучи в ярости.

"Какой-то телеграмм-канал опубликовал предположения, которые я должен комментировать. Предположения и разные спекуляции и слухи я считаю для себя некорректным комментировать", – сказал он.

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Мэр посоветовал опираться на источники, авторитетные и вызывающие доверие у людей.

Кличко не опроверг встречи с Зеленским

Он сказал, что действительно постоянно при встречах "обсуждается и задаются много разных вопросов".

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"Обо всех этих вопросах я говорю открыто для СМИ. У меня нет тайн", – заверил мэр.

Саму встречу с Зеленским в конце декабря Кличко назвал слухами.

"Слухи я не комментирую... Если я не встречался (с Зеленским, – ред.), то как я могу рассказывать, что мы проговаривали с тем человеком, с которым я не встречался", – добавил градоначальник.

Сотрудничество с партией Петра Порошенко

Относительно сотрудничества в Киевсовете Кличко прокомментировал так – "у нас нет коалиции, у нас нет оппозиции". Он также добавил, что готов сотрудничать со всеми политическими силами, чтобы Киевсовет принимал правильные решения.

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