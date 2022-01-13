Зеленський просив Кличка не йти в президенти? Реакція мера Києва (відео)

Градоначальник прокоментував інформацію про зустріч в Офісі президента 17 грудня

Кличко заявив, що обговорює з Зеленським "багато різних питань". / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на інформацію про нібито зустріч із президентом Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком наприкінці грудня.

Кличка запитали про це після пресконференції 13 січня.

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В ЗМІ раніше з'явилася інформація, що Кличка викликали в ОП, де відмовляли балотуватися на виборах президента та просили не співпрацювати з фракцією "Європейська солідарність" у Київраді.

На питання щодо правдивості цих даних градоначальник відповідав розлючено.

"Якийсь телеграм-канал опублікував припущення, які я маю коментувати. Припущення і різні спекуляції та чутки я вважаю для себе некоректним коментувати", - сказав він.

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Він порадив спиратися на джерела, які є авторитетними та мають довіру у людей.

Кличко не заперечив зустрічі з Зеленським

Він сказав, що дійсно постійно при зустрічах "обговорюється та задаються багато різних питань",

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"Про всі ці питання я говорю відкрито для ЗМІ. У мене нема таємниць", – запевнив мер.

Саму зустріч з Зеленським наприкінці грудня Кличко назвав чутками.

"Чутки я не коментую... Якщо я не зустрічався (з Зеленським, – ред.), то як я можу розповідати, що ми проговорювали з тією людиною, з якою я не зустрічався", – додав градоначальник.

Співпраця з партією Петра Порошенка

Щодо співпраці в Київраді Кличко прокоментував так – "у нас немає коаліції, у нас немає опозиції". Він також додав, що готовий співпрацювати зі всіма політичними силами, щоб Київрада приймала правильні рішення.

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