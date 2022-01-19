Автобусы вместо маршруток. В Киеве транспорт будет курсировать по-новому (карта)

С 20 января в Киеве запускают новые автобусные маршруты №№ 22, 36, 50. Вместо этого будут отменены маршрутки №№ 220, 500.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевпасстранса.
Маршруты новых автобусов
Автобус №22
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"Улица Тростянецкая – улица Медовая" по следующей схеме: улица Тростянецкая – улица Архитектора Вербицкого – улица Декабристов (в обратном направлении – улица Ревуцкого) – проспект Николая Бажана – Южный мост – улица Саперно-Слободская – проспект Науки – Демеевская площадь – проспект – Севастопольская площадь – улица Святослава Храброго (Народного Ополчения).
Трасса автобусного маршрута №22 полностью дублирует схему маршрутного такси №220.
Автобус №36
"Улица Сырецкая – станция метро "Дорогожичи" по следующей схеме: улица Кирилловская – Сахарный переулок – улица Сырецкая – улица Ольжича – улица Елены Телиги – улица Юрия Ильенко, в обратном направлении – улица Оранжерейная – улица Дорогожицкая – улица улица Сырецкая – улица Кирилловская.
Автобус №50
"Улица Северная – железнодорожный вокзал Центральный" по следующей схеме: улица Северная – проспект Героев Сталинграда – улица Героев Днепра – Оболонский проспект – проспект Степана Бандеры – улица Елены Телиги – улица Юрия Ильенко – улица Сечевых Стрельцов – улица – улица Старовокзальная – улица Жилянская – улица Симона Петлюры – Вокзальная площадь.
Трасса автобусного маршрута №50 полностью дублирует схему маршрутного такси №500.
Как можно оплатить проезд
Оплата проезда будет осуществляться путем валидации электронного билета (электронная карта, QR-код, карта киевлянина, ученический электронный билет).
Перевозка пассажиров льготных категорий будет обеспечиваться без ограничений.
Раньше мы писали:
- С 18 января в Киеве открыли новые автобусные маршруты. В то же время маршрутное такси №576 полностью прекратило работу.
- В Киеве 20 января отменяют курсирование нескольких рейсов городской электрички. Изменения будут касаться как утренних, так и вечерних рейсов.