Автобуси замість маршруток. В Києві транспорт курсуватиме по-новому (карта)

Нові автобуси запускають аналогічним шляхом, яким їздили маршрутки

В Києві з'являться нові автобусні маршрути. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 20 січня в Києві запускають нові автобусні маршрути №№ 22, 36, 50. Натомість будуть скасовані маршрутки №№ 220, 500.

Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу.

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Маршрути нових автобусів

Автобус № 22

"Вулиця Тростянецька – вулиця Медова" за наступною схемою: вулиця Тростянецька – вулиця Архітектора Вербицького – вулиця Декабристів (в зворотному напрямку – вулиця Ревуцького) – проспект Миколи Бажана – Південний міст – вулиця Саперно-Слобідська – проспект Науки – Деміївська площа – проспект Валерія Лобановського – Севастопольська площа – вулиця Святослава Хороброго (Народного Ополчення).

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Траса автобусного маршруту № 22 повністю дублює схему маршрутного таксі № 220.

Автобус № 36

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"Вулиця Сирецька – станція метро "Дорогожичі" за наступною схемою: вулиця Кирилівська – Цукровий провулок – вулиця Сирецька – вулиця Ольжича – вулиця Олени Теліги – вулиця Юрія Іллєнка, в зворотному напрямку – вулиця Оранжерейна – вулиця Дорогожицька – вулиця Олени Теліги – вулиця Ольжича – вулиця Сирецька – вулиця Кирилівська.

Автобус № 50

"Вулиця Північна – залізничний вокзал Центральний" за наступною схемою: вулиця Північна – проспект Героїв Сталінграда – вулиця Героїв Дніпра – Оболонський проспект – проспект Степана Бандери – вулиця Олени Теліги – вулиця Юрія Іллєнка – вулиця Січових Стрільців – вулиця В’ячеслава Чорновола – проспект Перемоги – вулиця Старовокзальна – вулиця Жилянська – вулиця Симона Петлюри – Вокзальна площа.

Траса автобусного маршруту № 50 повністю дублює схему маршрутного таксі № 500.

Як можна оплатити проїзд

Оплата проїзду здійснюватиметься шляхом валідації електронного квитка (електронна картка, QR-код, Картка киянина, учнівський електронний квиток).

Перевезення пасажирів пільгових категорій буде забезпечуватись без обмежень.

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