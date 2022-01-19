Автобуси замість маршруток. В Києві транспорт курсуватиме по-новому (карта)

З 20 січня в Києві запускають нові автобусні маршрути №№ 22, 36, 50. Натомість будуть скасовані маршрутки №№ 220, 500.
Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу.
Маршрути нових автобусів
Автобус № 22
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"Вулиця Тростянецька – вулиця Медова" за наступною схемою: вулиця Тростянецька – вулиця Архітектора Вербицького – вулиця Декабристів (в зворотному напрямку – вулиця Ревуцького) – проспект Миколи Бажана – Південний міст – вулиця Саперно-Слобідська – проспект Науки – Деміївська площа – проспект Валерія Лобановського – Севастопольська площа – вулиця Святослава Хороброго (Народного Ополчення).
Траса автобусного маршруту № 22 повністю дублює схему маршрутного таксі № 220.
Автобус № 36
"Вулиця Сирецька – станція метро "Дорогожичі" за наступною схемою: вулиця Кирилівська – Цукровий провулок – вулиця Сирецька – вулиця Ольжича – вулиця Олени Теліги – вулиця Юрія Іллєнка, в зворотному напрямку – вулиця Оранжерейна – вулиця Дорогожицька – вулиця Олени Теліги – вулиця Ольжича – вулиця Сирецька – вулиця Кирилівська.
Автобус № 50
"Вулиця Північна – залізничний вокзал Центральний" за наступною схемою: вулиця Північна – проспект Героїв Сталінграда – вулиця Героїв Дніпра – Оболонський проспект – проспект Степана Бандери – вулиця Олени Теліги – вулиця Юрія Іллєнка – вулиця Січових Стрільців – вулиця В’ячеслава Чорновола – проспект Перемоги – вулиця Старовокзальна – вулиця Жилянська – вулиця Симона Петлюри – Вокзальна площа.
Траса автобусного маршруту № 50 повністю дублює схему маршрутного таксі № 500.
Як можна оплатити проїзд
Оплата проїзду здійснюватиметься шляхом валідації електронного квитка (електронна картка, QR-код, Картка киянина, учнівський електронний квиток).
Перевезення пасажирів пільгових категорій буде забезпечуватись без обмежень.
Раніше ми писали:
- З 18 січня в Києві відкрили нові автобусні маршрути. Водночас маршрутне таксі № 576 повністю припинило роботу.
- В Києві 20 січня скасовують курсування кількох рейсів міської електрички. Зміни стосуватимуться як ранкових, так і вечірніх рейсів.