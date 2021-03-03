Українська
$ 27,93
33,6
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

"Большая стройка" идет в Киев: "Укравтодор" построит съезды с Дарницкого моста

3 марта, 15:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У Зеленского раскритиковали столичную власть за нежелание довести мост до ума

В этом году "Укравтодор" не только возьмется за окружную дорогу в Киеве, но и достроит все съезды с Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста через Днепр. Работы начнутся уже летом.

Реклама

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Соответствующий меморандум подписал глава "Укравтодора" Александр Кубраков с главой правления АО "Укрзализныця" Владимиром Жмаком, на балансе которого находится мост.

Тимошенко рассказал, что на мосту будет доработано освещение и съезды на левом берегу Днепра. Также он сделал замечание столичной власти из-за недостаточной заинтересованности в достройке моста.

"Если Киев не идет в "Большую стройку", то "Большая стройка" идет в Киев", – заявил он.

Реклама

Тимошенко также напомнил, что "Укравтодор" готов в сжатые сроки завершить строительство и киевского долгостроя – Подольско-Воскресенского моста. Но для этого нужно согласие властей Киева.

В тренде
В метро Киева уже собирают "березовый сок" (фото, видео)

В свою очередь Кубраков отметил, что в ответ на такое предложение "от города услышали только какие-то идеи про рабочие группы".

"Позиция проста: или мы достраиваем и готовы назвать срок, или город достраивает и называет срок", – заявил глава "Укравтодора".

В 2018 году Мининфраструктуры оценивало стоимость достройки Дарницкого моста в 30 млн евро. А строительства Подольско-Воскресенского моста Кубраков оценил в один строительный сезон.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Александр Кубраков заявлял, что "Укравтодор" серьезно возьмется за дороги Донбасса.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев мост дарницкий мост Укравтодор Кирилл Тимошенко Александр Кубраков Большая стройка

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кубраков анонсировал начало строительства окружной дороги в Киеве
Кубраков анонсировал начало строительства окружной дороги в КиевеТранспорт
Скандальная замена дверей в метро Киева – появились новые подробности
Скандальная замена дверей в метро Киева – появились новые подробностиТранспорт
Кличко отказался передать Подольско-Воскресенский мост
Кличко отказался передать Подольско-Воскресенский мост "Укравтодору"Транспорт
В метро Киева уже собирают
В метро Киева уже собирают "березовый сок" (фото, видео)Коммуналка
Столпотворение в метро на
Столпотворение в метро на "Академгородке": что происходит (видео)Транспорт
В Киеве водитель вопреки запрещающей ленте припарковался под домом: на авто упала глыба льда (видео)
В Киеве водитель вопреки запрещающей ленте припарковался под домом: на авто упала глыба льда (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять