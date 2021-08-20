Дипломатические встречи. В Киеве анонсировали перекрытие дорог из-за кортежей

Организаторы политических мероприятий пытаются сделать так, чтобы трафик в городе сильно не пострадал

В столице ожидают иностранные кортежи. Фото: коллаж "Сегодня"

Не только сегодня, но и в ближайшее время в Киеве будут значительные пробки. Так как центр может быть перекрыт из-за кортежей иностранных гостей.

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Об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на заседании СНБО.

"Вы знаете, что для проезда кортежа Владимира Зеленского никогда не перекрывают дороги. Если где-то в Киеве перекрыта дорога для кортежа, то это едет иностранная делегация. Так всегда было. Ну и собственно у нас в ближайшее время очень много будет иностранных делегаций", – сказал он.

Например, 22 августа в столицу прибывает канцлер Германии Ангела Меркель.

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"Потом Крымская платформа, саммит первых леди и джентльменов, где будут десятки иностранных делегаций", – добавляет Никифоров.

По его словам, организаторы этих мероприятий подумали об этом и попытались сделать так, чтобы все локации были ближе одна к другой.

"Чтобы не перегружать и так не простой трафик в Киеве. Все же без временного перекрытия дорог обойтись. Просим избегать центра в эти напряженные дни и извиняемся заранее за неудобства", – говорит пресс-секретарь.

Почему Ангела Меркель нанесет визит

Пока неизвестно, какие приветы привезет из Москвы в Украину Ангела Меркель. В Киеве, согласно сообщениям из Офиса президента Украины, канцлер ФРГ будет обсуждать с украинским лидером:

защиту интересов Украины в связи с запуском российского газопровода "Северный поток – 2";

ситуацию на Донбассе и как реанимировать мирные переговоры;

двухсторонние отношения с Германией, как ключевым партнером Украины в Европе.

По мнению экспертов "Сегодня", переговоры по продлению договора о транзите российского газа через украинскую ГТС должны начаться как можно скорее – уже в сентябре.

"Откладывать подготовку к переговорам нельзя. Меркель уже пообещала добиться этого в совместном заявлении с США по запуску "Северного потока-2". Вторая тема – необходимость возобновления переговоров в "Нормандском формате"".

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