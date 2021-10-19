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Движение на трассе Киев-Одесса перекрыли до выходных: как проехать

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
19 октября, 18:38
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На участке дороги под Киевом проводят ремонт автодороги, там затруднен проезд автомобилей
На трассе Киев-Одесса ограничили движение.
На трассе Киев-Одесса ограничили движение. / Фото: Коллаж: Сегодня

На трассе Киев-Одесса ограничили движение транспорта до 22 октября. Там в данный момент проводят ремонт на дороге.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева .

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Работы проводятся на 15 километре трассы недалеко от столицы. Там временно затруднено движение транспорта. Ограничения на участке действуют с 6:00 18 октября до 17:00 22 октября.

как проехать

На месте работ полностью перекрыли проезжую часть в направлении города Одесса, в связи со строительством транспортной развязки. Организовано движение по одной полосе встречного направления.

Полиция советует водителям с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

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На мосту в Киеве ограничили движение

В Киеве со 2 октября по 15 декабря на эстакаде Южного моста частично ограничили движение . На эстакаде Южного моста продолжается ремонт опор с заменой деформационных швов.

Работы начались в начале августа и до сих пор продолжались под проезжей частью. Со 2 октября начинаются работы на проезжей части. В частности, в направлении левого берега.

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