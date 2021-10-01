Левый берег встанет в пробках до 15 декабря. В Киеве начался ремонт эстакады Южного моста

С 2 октября начинаются работы на проезжей части

Работы будут продолжаться до середины декабря. Коллаж "Сегодня"

В Киеве с 2 октября по 15 декабря на эстакаде Южного моста частично ограничат движение.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор" Facebook.

Ремонт моста

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Отмечается, что работы будут продолжаться до середины декабря, за это время запланировано заменить 4-6 деформационных швов. Работа будет продолжаться сразу на нескольких швах, чтобы быстрее закончить замену мостовых элементов.​

На эстакаде Южного моста продолжается ремонт опор с заменой деформационных швов. Работы начались в начале августа и до сих пор продолжались под проезжей частью. С 2 октября начинаются работы на проезжей части. В частности, в направлении левого берега.

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"На Южном мостовом переходе 46 деформационных швов. 28 уже заменены, 18 – осталось заменить. Во время работ движение на эстакаде будет частично ограничено", – сказано в сообщении.

Напомним, в социальных сетях появилось видео "ремонта" со столичного моста на улице Дегтяревской, который расположен над проспектом Победы недалеко от станции метро "Берестейская". Так, киевляне сообщают, что изношенные конструкции моста закрепили металлическими скобами и не ремонтировали их.

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А на улице Новоконстантиновской обрушилось пешеходное ограждение. Массивная металлическая конструкция длинной в несколько десятков метров упала на газон и проезжую часть. Благо, во время падения глыбы из металла никто из людей и автомобилей не пострадал.