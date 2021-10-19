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Рух на трасі Київ-Одеса перекрили до вихідних: як проїхати

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
19 жовтня, 18:38
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На ділянці дороги під Києвом проводять ремонт автошляху, там ускладнено проїзд автомобілів
На трасі Київ-Одеса обмежили рух.
На трасі Київ-Одеса обмежили рух. / Фото: Колаж: Сьогодні

На трасі Київ-Одеса обмежили рух транспорту до 22 жовтня. Там зараз проводять ремонт на дорозі.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Роботи проводяться на 15 кілометрі траси неподалік столиці. Там тимчасово ускладнено рух транспорту. Обмеження на ділянці діють з 6:00 18 жовтня до 17:00 22 жовтня.

Як проїхати

На місці робіт повністю перекрили проїздну частину в напрямку міста Одеса, у зв’язку із будівництвом транспортної розв’язки. Організовано рух однією смугою зустрічного напрямку.

Поліція радить водіям із розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

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На мосту у Києві обмежили рух

У Києві з 2 жовтня за 15 грудня на естакаді Південного мосту частково обмежили рух. На естакаді Південного мосту триває ремонт опор з заміною деформаційних швів.

Роботи почалися на початку серпня і досі тривали під проїзною частиною. З 2 жовтня починаються роботи на проїзній частині. Зокрема, в напрямку лівого берега.

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