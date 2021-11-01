Как будет работать Киевский метрополитен в красной зоне – правила

Кто может ездить с 1 ноября в столичном метро – уже известны новые правила для пассажиров

В Киеве пик заболеваемости COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

С сегодняшнего дня в столице ужесточают карантин. Подземка уже официально заявила про необходимость вакцинации или отрицательного ПЦР-теста пассажирам для проезда.

Об этом сообщил Киевский метрополитен.

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Метрополитен будет работать в обычном режиме, но только для вакцинированных, у кого есть отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении.

"Нарушители карантина должны будут платить штрафы", – сообщили в метрополитене.

Полный список новых ограничений в столице

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. С 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

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