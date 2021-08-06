Как и где пройти тест в аэропорту "Борисполь": сколько это стоит

Стоимость будет зависеть от лаборатории – в терминалах их девять

Пункт забора биоматериала для ПЦР-теста работает в зоне прилета внутренних рейсов / Фото: коллаж "Сегодня"

В связи с изменением правил при пересечении границы, в аэропорту "Борисполь" рассказали, как и где у них пройти тесты на коронавирус. По новым правилам самоизоляция не нужна или прекращается, если сдать ПЦР или экспресс тест и получить отрицательный результат.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба "Борисполя".

Где можно пройти тест?

Сдать в тест в "Борисполе" совсем не трудно – пункт забора работает в зоне прилета внутренних рейсов и работает круглосуточно.

"Пункт забора биоматериала находится в терминале D (зона вылета внутренних рейсов) и работает для пассажиров круглосуточно. Прилетели, прошли пограничный контроль, получили багаж, поднялись на 2 этаж на эскалаторе или лифте и сдали тест", – сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Борисполь".

Там отмечают, что стоимость теста зависит от лаборатории, которую вы выберете. Сейчас таких лабораторий в аэропорту "Борисполь" девять. Цена ПЦР теста – от 610 до 700 гривен, а экспресс теста – от 480 до 550 гривен.

"Если вы сдаете экспресс тест, то результат получится в течение 20 минут. Результаты ПЦР исследования будут готовы от 6 до 12 часов, в зависимости от условий, которые устанавливает лаборатория", – сообщают в аэропорту.

Реклама

Там призывают не покупать готовых "правильных" результатов теста. И обязательно сообщить в полицию, если поступит такое предложение.

Напомним, что для иностранцев, при пересечении границы с Украиной обязательна самоизоляция. Контролировать их будут с помощью приложения "Вдома". Оно предназначено для контакта с лицом и контроля за соблюдением обязанной самоизоляции на время карантина. Контроль осуществляется с помощью регулярных сообщений в приложении в произвольные промежутки времени в течение дня и проверки соответствия фотографии лицу человека эталонной фотографии, сделанной во время установки мобильного приложения, и геолокации мобильного телефона в момент фотографирования. В случае получения уведомления гражданину необходимо в течение 15 минут с помощью приложения сделать фото своего лица на фоне окружающей среды, поэтому стоит держать свой смартфон всегда рядом. Сообщения в ночное время беспокоить не будут.

Ранее мы сообщали, что: