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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Как нелегальные перевозчики бегут от полиции. Мы присоединились к рейду – репортаж

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
11 ноября, 11:34
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Полиция начала внезапные проверки сегодня утром. Увидев полицию, некоторые водители уехали без пассажиров
Полиция проводит необъявленные рейды в маршрутках Киева.
Полиция проводит необъявленные рейды в маршрутках Киева. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве полиция вместе с "Укртрансбезпекой" сейчас проводят рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. Последние перевозят пассажиров, не требуя никаких документов, подтверждающих COVID-безопасность.

Корреспондент сайта "Сегодня" присоединился к проверкам.

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Как показала ситуация, утром на парковке возле станции метро Демеевская несколько таких перевозчиков ожидали пассажиров.

"Я сделал контрольную закупку, купил билет в интернете на маршрутку до Гайсина",- сказал нам один из проверяющих.

Так выглядит билет на нелегальную поездку. Фото: Игорь Серов/Сегодня

На парковке мы нашли ту самую маршрутку. Водитель, видимо, поняв, что "пахнет жареным", быстро закрыл маршрутку и уехал, улизнув от подъезжающей полиции.

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"Не повезло нам, едем искать других нелегалов",- сокрушались проверяющие.

Как оказалось, видимо, сработало "сарафанное радио" и спустя несколько минут парковка опустела. Через несколько минут мы прибыли на парковку возле станции метро "Теремки". Увидев полицию, водители маршруток быстро сняли вывески с транспорта и также уехали без пассажиров.

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Парковка нелегальных маршруток возле станции метро Демеевская. Фото: Игорь Серов/Сегодня

Рейд продолжается и, как нам рассказали транспортники, будет системным, потому как из расцвета нелегальных перевозок терпят убытки законопослушные легальные перевозчики.

В Киевской области ужесточают правила перевозок

Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом. Новые ограничения вступают в силу с 13 ноября. Чтобы воспользоваться общественным транспортом в Киевской области, при себе нужно иметь один из следующих документов:

  • COVID-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации;
  • отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанные не позднее чем за 72 часа до поездки;
  • справку о выздоровлении от коронавируса. В то же время она должна быть подтверждена в Едином государственном веб-портале электронных услуг с использованием приложения "Дія".

Когда отменят ограничения – неизвестно.

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