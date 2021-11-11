Как нелегальные перевозчики бегут от полиции. Мы присоединились к рейду – репортаж

В Киеве полиция вместе с "Укртрансбезпекой" сейчас проводят рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. Последние перевозят пассажиров, не требуя никаких документов, подтверждающих COVID-безопасность.
Корреспондент сайта "Сегодня" присоединился к проверкам.
Как показала ситуация, утром на парковке возле станции метро Демеевская несколько таких перевозчиков ожидали пассажиров.
Далее по теме
"Я сделал контрольную закупку, купил билет в интернете на маршрутку до Гайсина",- сказал нам один из проверяющих.
Так выглядит билет на нелегальную поездку. Фото: Игорь Серов/Сегодня
На парковке мы нашли ту самую маршрутку. Водитель, видимо, поняв, что "пахнет жареным", быстро закрыл маршрутку и уехал, улизнув от подъезжающей полиции.
"Не повезло нам, едем искать других нелегалов",- сокрушались проверяющие.
Как оказалось, видимо, сработало "сарафанное радио" и спустя несколько минут парковка опустела. Через несколько минут мы прибыли на парковку возле станции метро "Теремки". Увидев полицию, водители маршруток быстро сняли вывески с транспорта и также уехали без пассажиров.
Парковка нелегальных маршруток возле станции метро Демеевская. Фото: Игорь Серов/Сегодня
Рейд продолжается и, как нам рассказали транспортники, будет системным, потому как из расцвета нелегальных перевозок терпят убытки законопослушные легальные перевозчики.
В Киевской области ужесточают правила перевозок
Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом. Новые ограничения вступают в силу с 13 ноября. Чтобы воспользоваться общественным транспортом в Киевской области, при себе нужно иметь один из следующих документов:
- COVID-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации;
- отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанные не позднее чем за 72 часа до поездки;
- справку о выздоровлении от коронавируса. В то же время она должна быть подтверждена в Едином государственном веб-портале электронных услуг с использованием приложения "Дія".
Когда отменят ограничения – неизвестно.
Ранее мы писали:
- Черкасская область вводит дополнительные ограничения в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.
- В Киеве противника вакцинации выгнали из маршрутки. У него не было COVID-сертификата и теста на коронавирус.