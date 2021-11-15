Карточка киевлянина: для чего она нужна и как ее получить

Использование Муниципальной карты дает много преимуществ – от пользования общественным транспортом до скидок в магазинах

В Киеве можно воспользоваться Карточкой киевлянина, чтобы получить выгодные льготы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице уже давно действует Муниципальная карта "Карточка киевлянина". Она предоставляет много преимуществ пользователям, и получить ее может фактически любой, при условии, что живет или работает в столице.

Сайт "Сегодня" напоминает, какие преимущества дает городская карта и чем она полезна пользователям.

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Кто может получить

все киевляне, зарегистрированные в столице,

вынужденные переселенцы из зоны АТО,

всех, кто работает в Киеве в соответствии с законодательством Украины,

учащиеся и студенты всех учебных заведений города, а также родителями (опекуны) детей, получающих полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.

Как получить

Для этого следует подать соответствующее заявление в Ощадбанк. К заявлению нужно добавить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;

справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,

документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (учащийся билет, студенческий билет, справка с места работы и т. д.);

удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии);

справку о взятии на учет человека, перемещаемого с временно оккупированной территории Украины или района проведения АТО/ООС.

Какие преимущества дает карта

в "Личном кабинете киевлянина":

запись ребенка в детский садик на сайте osvita.kyivcity.gov.ua. Предпочитает в электронной очереди и обеспечивает финансирование стоимости содержания ребенка в садике за счет бюджета города;

возможность проголосовать за петиции и публичный бюджет;

проезд в общественном транспорте:

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бесплатный проезд (для льготников, адрес регистрации которых в Киеве);

действует как классический транспортный билет с возможностью приобретения поездок (чем больше приобретенных поездок, тем ниже стоимость одной поездки);

скидки в торгово-сервисных сетях:

возможность приобретения "социального хлеба" со скидкой от 20 до 70% в зависимости от категории льготника,

в супермаркетах "БИЛЛА", "Уэст лайн", "Фуршет" и "Новус" – скидки 3-7%;

скидок в муниципальных театрах и музеях:

установлены специальные цены или определенные дни бесплатного посещения. Скидка – от 5 до 50% стоимости билетов, реализация билетов по льготной цене;

скидки в зоопарке 50%.

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возможности в сети коммунальных аптек КП "Фармация" при предъявлении карты:

реализация владельцам карты киевлянина отечественных лекарственных средств (210 наименований);

реализация владельцам карты киевлянина всех лекарственных средств по специальным ценам.

Раньше мы писали:

Городские власти и перевозчики не могут достичь согласия по стоимости проезда в городских электричках. Транспортники настаивают, что себестоимость поездки – 70 гривен.

Киев готовится к повышение тарифов на проезд в коммунальном общественном транспорте.