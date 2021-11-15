Карточка киевлянина: для чего она нужна и как ее получить

В столице уже давно действует Муниципальная карта "Карточка киевлянина". Она предоставляет много преимуществ пользователям, и получить ее может фактически любой, при условии, что живет или работает в столице.
Сайт "Сегодня" напоминает, какие преимущества дает городская карта и чем она полезна пользователям.
Кто может получить
- все киевляне, зарегистрированные в столице,
- вынужденные переселенцы из зоны АТО,
- всех, кто работает в Киеве в соответствии с законодательством Украины,
- учащиеся и студенты всех учебных заведений города, а также родителями (опекуны) детей, получающих полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.
Как получить
Для этого следует подать соответствующее заявление в Ощадбанк. К заявлению нужно добавить следующие документы:
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- паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;
- справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,
- документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (учащийся билет, студенческий билет, справка с места работы и т. д.);
- удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии);
- справку о взятии на учет человека, перемещаемого с временно оккупированной территории Украины или района проведения АТО/ООС.
Какие преимущества дает карта
в "Личном кабинете киевлянина":
- запись ребенка в детский садик на сайте osvita.kyivcity.gov.ua. Предпочитает в электронной очереди и обеспечивает финансирование стоимости содержания ребенка в садике за счет бюджета города;
- возможность проголосовать за петиции и публичный бюджет;
проезд в общественном транспорте:
- бесплатный проезд (для льготников, адрес регистрации которых в Киеве);
- действует как классический транспортный билет с возможностью приобретения поездок (чем больше приобретенных поездок, тем ниже стоимость одной поездки);
скидки в торгово-сервисных сетях:
- возможность приобретения "социального хлеба" со скидкой от 20 до 70% в зависимости от категории льготника,
- в супермаркетах "БИЛЛА", "Уэст лайн", "Фуршет" и "Новус" – скидки 3-7%;
скидок в муниципальных театрах и музеях:
- установлены специальные цены или определенные дни бесплатного посещения. Скидка – от 5 до 50% стоимости билетов, реализация билетов по льготной цене;
скидки в зоопарке 50%.
возможности в сети коммунальных аптек КП "Фармация" при предъявлении карты:
- реализация владельцам карты киевлянина отечественных лекарственных средств (210 наименований);
- реализация владельцам карты киевлянина всех лекарственных средств по специальным ценам.
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