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Карта киевлянина: ТОП-5 самых распространенных проблем при оформлении

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
3 декабря, 14:47
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Жители столицы жалуются, что получают карточки, которыми нельзя воспользоваться в общественном транспорте
Киевляне жалуются на то, что их обманывают работники Ощадбанка.
Киевляне жалуются на то, что их обманывают работники Ощадбанка. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вопрос оформления карты киевлянина снова актуален на фоне информации о том, что скоро в столице повысят цены на проезд в транспорте. С картой киевлянина можно будет значительно сэкономить.

Сайт "Сегодня" рассказывает, какие самые распространенные трудности возникают при оформлении карты.

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Ощадбанк выдает киевлянам карты, по которым невозможно расплатиться в транспорте

На сайте Минфина мы нашли отзыв киевлянки которая рассказала, что выйдя на пенсию пошла оформлять карту. Однако Ощадбанк тут же попутно навязал ей и другие услуги.

"Типичная процедура. Сказали, что нужно непременно делать общую карту. Есть карта для выплат пенсии и карта киевлянина два в одном. Что по-другому нельзя. Влепили кредитку. Иначе Карта не заработает. Как потом оказалось, что это неправда. Пенсию с почты перевели на эту карту. Ну, не смертельно, но карта киевлянина была активна, все нормально", – рассказала пенсионерка.

Она отметила, что несколько раз обращалась в банк, где ей сказали, что "так бывает". В метро сотрудники заявили, что карта размагничена. Женщина все же сменила карту в другом отделении Ощадбанка, где ей выдали две карты – одну пенсионную, одну карту кивлянина, но за это ей пришлось заплатить 50 гривен.

Стягивают необязательный платеж 70 грн

Киевляне жалуются, что их обманывают сотрудники Ощадбанка.

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"При оформлении карты киевлянина по пенсионному, сказали нужно обязательно оформить страховку за 70 грн. Отказаться нельзя, новое постановление, входит в пакет по оформлению карты киевлянина. Прийдя домой, позвонила на горячую линию. Ответили, что эта страховка только добровольная. Прошу вернуть мне деньги. Скажите, есть ли совесть и стыд у сотрудников банка, обманывать пенсионера?", – ситуация описана на сайте Минфина.

При этом подобных ситуаций там несколько – люди жалуются, что такие платежи – не редкость. В Ощадбанке в ответ только просят извинения за неудобства и отвечают, что "страховка и правда не является обязательной".

Карточки блокируют

На сайте "Минфин" все чаще начинают жаловаться на массовую блокировку карт и на то, что они не работают.

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Причины блокировок:

  • Если у собственника карты есть задолженность и определенное время клиент ее не оплачивает, карта блокируется по требованию банка.
  • Следует проверить наличие транспортного приложения – если проблемы из-за него, то следует обратиться в коммунальное предприятие ГИВЦ.

Разблокировать или обновить такую карту невозможно – нужно заказывать новую, которую банк оформит в течение 30 дней с момента подачи необходимых документов.

Оформить карту можно в своем отделении

Еще один отзыв на Минфине – киевлянин рассказал, что при перевыпуске карты киевлянина в Ощадбанке ему сообщили, что обязательно нужно идти в отделение. По телефону сказали, что можно прийти в любое.

Но в по факту оказалось, что оформить карту бесплатно можно только в ближайшем отделении к месту прописки. В другом случае нужно платить 30 гривен за доставку карты с одного отделения в Киеве в другое.

Карту нельзя заказать в интернете

Для того, чтобы оформить или переоформить карточку киевлянина в случае истечения срока действия нужно обязательно идти в отделение Ощадбанка с пакетом документов. В официальных инструкциях вариант оформить карту онлайн не предусмотрен.

При этом нужно ходить два раза: первый – чтобы подать заявку, второй, чтобы получить карту.

Какие документы нужны

Для того, чтобы получить карточку, кроме заявления, нужно предоставить:

  • паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий;
  • справку о предоставлении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карта киевлянина" (ученический билет, студенческий билет, справка с места работы и т. д.);
  • удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособие, компенсации (при наличии);
  • справку о взятии на учет лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции/операции Объединенных сил, выданную в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 01 октября 2014 г. № 509 "Об учете внутренне перемещенных людей" (при наличии).

Граждане, у которых есть право на льготы, получают карточку бесплатно. Для других это будет стоить 120 гривен в год за обслуживание карты.

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