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Киев вечером сковали пробки – где не проехать (карта)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
28 декабря, 17:57
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Самая сложная ситуация на дорогах в центральной части города
Пробки образовались в большинстве районов столицы.
Пробки образовались в большинстве районов столицы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 28 декабря в Киеве значительно усложнилась ситуация на дорогах. Пробки наблюдаются фактически во всех районах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

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Центр

Движение затруднено на улицах Крещатик, Владимирская, бульваре Тараса Шевченко, улицах Михайловская, Большая Житомирская, Льва Толстого, Большая Васильковская, бульваре Леси Украинки.

В районе Контрактовой площади пробки наблюдаются на Нижнем валу. Также сложная ситуация на Набережно-Крещатинской.

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Правый берег

Кроме того, пробки образовались на улице Богатырской, проспекте Степана Бандеры, улице Александра Довженко, проспекте Победы, Чоколевском бульваре, проспекте Валерия Лобановского, улице Стеценко, Саперно-Слободской, а также на Окружной дороге.

Левый берег

Ситуация на дорогах затруднена на Харьковском шоссе, частично на бульваре Перова, Броварском проспекте, Днепровской набережной.

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На мостах пока проезд относительно свободен, только на мосту Метро наблюдаются незначительные пробки.

Раньше мы писали:

  • В Черновицкой области метель парализовала движение транспорта. В пиковый час центр города остановился из-за непогоды .
  • В Киеве вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона с обеих сторон. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.

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