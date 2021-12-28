Киев вечером сковали пробки – где не проехать (карта)

Самая сложная ситуация на дорогах в центральной части города

Пробки образовались в большинстве районов столицы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 28 декабря в Киеве значительно усложнилась ситуация на дорогах. Пробки наблюдаются фактически во всех районах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Реклама

Центр

Движение затруднено на улицах Крещатик, Владимирская, бульваре Тараса Шевченко, улицах Михайловская, Большая Житомирская, Льва Толстого, Большая Васильковская, бульваре Леси Украинки.

В районе Контрактовой площади пробки наблюдаются на Нижнем валу. Также сложная ситуация на Набережно-Крещатинской.

Реклама

Правый берег

Кроме того, пробки образовались на улице Богатырской, проспекте Степана Бандеры, улице Александра Довженко, проспекте Победы, Чоколевском бульваре, проспекте Валерия Лобановского, улице Стеценко, Саперно-Слободской, а также на Окружной дороге.

Левый берег

Ситуация на дорогах затруднена на Харьковском шоссе, частично на бульваре Перова, Броварском проспекте, Днепровской набережной.

Реклама

На мостах пока проезд относительно свободен, только на мосту Метро наблюдаются незначительные пробки.

Раньше мы писали: