Киевляне возмущены качеством дорог – фамилию Кличко написали на асфальте (фото)

Активисты обвели яму белой краской и написали фамилию мэра на испорченном асфальте

Так горожане хотят обратить внимание мэра на проблему / Фото: Коллаж: Сегодня

Возмущенные пользователи в Сети требуют от мэра Киева Виталия Кличко обратить внимание на реальные проблемы города необычным способом. В частности, на качество дорожного покрытия.

Фото опубликовал "Киев Оперативный" в Telegram.

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Активисты обвели яму белой краской и написали фамилию мэра на испорченном асфальте. По словам горожан, это не единственная яма в районе Дарницкого шоссе.

Вот такой шедевр появился на дороге / Фото: Киев Оперативный

"Там еще три такие ямы, займусь на днях искусством", – пишут в комментариях.

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Также отмечают, что при выезде на дорогу со стороны Дарницы тоже много проблемных мест.

"Там все шоссе можно переименовывать. Плюс мост. В любого из чиновников! Ямы, отсутствие освещения, т*пой выезд в сторону Дарницы", – добавляют в Сети.

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Киевляне требовали запретить ремонтировать дороги

В Киеве предлагают запретить проводить ремонтные работы на автомобильных дорогах города Киева в рабочие и выходные дни в промежуток времени с 7:00 до 20:00.

"Во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Экономия времени, здоровья и средств на горючее – цели этой петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан городом на механических транспортных средствах", – пишет автор.

Петицию №10610 подал Юрий Чимбру. Он предлагает перед ремонтом основной дороги оборудовать удобный объезд или же проводить работы в ночное время суток.

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