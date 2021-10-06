Киевляне возмущены качеством дорог – фамилию Кличко написали на асфальте (фото)

Возмущенные пользователи в Сети требуют от мэра Киева Виталия Кличко обратить внимание на реальные проблемы города необычным способом. В частности, на качество дорожного покрытия.
Фото опубликовал "Киев Оперативный" в Telegram.
Активисты обвели яму белой краской и написали фамилию мэра на испорченном асфальте. По словам горожан, это не единственная яма в районе Дарницкого шоссе.
"Там еще три такие ямы, займусь на днях искусством", – пишут в комментариях.
Также отмечают, что при выезде на дорогу со стороны Дарницы тоже много проблемных мест.
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"Там все шоссе можно переименовывать. Плюс мост. В любого из чиновников! Ямы, отсутствие освещения, т*пой выезд в сторону Дарницы", – добавляют в Сети.
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Киевляне требовали запретить ремонтировать дороги
В Киеве предлагают запретить проводить ремонтные работы на автомобильных дорогах города Киева в рабочие и выходные дни в промежуток времени с 7:00 до 20:00.
"Во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Экономия времени, здоровья и средств на горючее – цели этой петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан городом на механических транспортных средствах", – пишет автор.
Петицию №10610 подал Юрий Чимбру. Он предлагает перед ремонтом основной дороги оборудовать удобный объезд или же проводить работы в ночное время суток.
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