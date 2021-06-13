Киевляне требуют запретить ремонтировать дороги – петиция

Автор петиции предлагает перед ремонтом основной дороги оборудовать удобный объезд или проводить работы в ночное время суток

Автор петиции предлагает перед ремонтом основной дороги оборудовать удобный объезд / Фото: Сегодня

В Киеве предлагают запретить проводить ремонтные работы на автомобильных дорогах города Киева в рабочие и выходные дни в промежуток времени с 7:00 до 20:00.

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Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета.

"Во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Экономия времени, здоровья и средств на горючее, цели этой петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан городом на механических транспортных средствах", – пишет автор.

Петицию №10610 подал Юрий Чимбру. Он предлагает перед ремонтом основной дороги оборудовать удобный объезд или же проводить работы в ночное время суток.

Напомним, что 10 июня Киевсовет уменьшил количество подписей, необходимых для поддержания электронной петиции. Для рассмотрения петиции теперь необходимо набрать 6 тысяч голосов за 60 дней. Ранее порог составлял 10 тысяч за 90 дней. Однако, поскольку петиция о дорогах зарегистрирована 2 июня, ей нужно все-таки набрать 10 тысяч голосов, пока собрано только 259 подписей.

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Ранее мы сообщали, что на сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой не вводить плату за провоз электросамокатов в метро.

Напомним, 26 мая в Киевском метрополитене обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов. В метрополитене отмечают, что важно сообщить контроллеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контроллер не видел факт оплаты проезда, вас попросят оплатить повторно.