Киевская подземка предупредила об изменениях в работе

В работе киевской подземки в ночь с 10 на 11 октября будут изменения.

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Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена" в Facebook.

"Внимание! Изменения в работе подземки", – написали в администрации.

Так, работа метрополитена будет продлена на час в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Германии.

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Отметим, возможно закрытие входа для пассажиров на станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.

Такие действия предпринимаются из соображений безопасности для предотвращения массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним, в столичном метрополитене станция "Академгородок" стала первой, где появилась связь 4G.

В Киевском метрополитене продолжается сбор книг – за месяц воплощения проекта было собрано более 500 экземпляров.

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