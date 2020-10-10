Українська
$ 28,28
33,28
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Киевская подземка предупредила об изменениях в работе

10 октября, 11:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На НСК «Олимпийский» пройдет футбольный матч

В работе киевской подземки в ночь с 10 на 11 октября будут изменения.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена" в Facebook.

"Внимание! Изменения в работе подземки", – написали в администрации.

Так, работа метрополитена будет продлена на час в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Германии.

В тренде
Под Киевом из-за дедовщины умер солдат: подозреваемого задержали
Реклама

Отметим, возможно закрытие входа для пассажиров на станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.

Такие действия предпринимаются из соображений безопасности для предотвращения массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним, в столичном метрополитене станция "Академгородок" стала первой, где появилась связь 4G.

В Киевском метрополитене продолжается сбор книг – за месяц воплощения проекта было собрано более 500 экземпляров.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев футбол метрополитен нск олимпийский

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Водителя, напавшего на женщину в киевской маршрутке, привлекут к ответственности
Водителя, напавшего на женщину в киевской маршрутке, привлекут к ответственностиДругие новости
"Следующий шаг – метро на Троещину": Кличко "зажег" Подольско-Воскресенский мост (видео)Транспорт
Киев парализовали пробки: какие улицы лучше объезжать (карта)
Киев парализовали пробки: какие улицы лучше объезжать (карта)Транспорт
Какие дороги в Киеве будут ремонтировать в 2021 году (список)
Какие дороги в Киеве будут ремонтировать в 2021 году (список)Коммуналка
Тушили случайные прохожие. В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами (видео)
Тушили случайные прохожие. В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами (видео)Происшествия
В Киеве появился новый перехватывающий паркинг на
В Киеве появился новый перехватывающий паркинг на "Героев Днепра" (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять