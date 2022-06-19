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Кличко сообщил, когда пустят машины и общественный транспорт по мостам Метро и Патона

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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19 июня, 17:44
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Решено разблокировать все мосты через Днепр
Вопрос по общественному транспорту остался открытым / Коллаж "Сегодня"
Вопрос по общественному транспорту остался открытым / Коллаж "Сегодня"

Транспортная инфраструктура Киева возвращается к довоенному состоянию – с понедельника, 20 июня открывается движение по мостам Метро и Патона, которые оставались заблокированными с начала вторжения России в Украину.

Об открытии мостов сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем телеграм-канале.

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Что известно

"В Киеве с утра понедельника, 20 июня, возобновляем автомобильное движение мостами Метро и Патона. Для автосообщения между левым и правым берегами столицы будут работать Дарницкий, Северный, Южный, Метро и Патона", – сообщил градоначальник.

Однако он пока не обрадовал, что через указанные транспортные артерии возобновятся перевозки людей муниципальным общественным транспортом, хотя многие маршруты были очень популярными.

"Об организации работы общественного транспорта с учетом возобновления движения по мостам городские власти сообщат дополнительно", – говорится в сообщении.

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