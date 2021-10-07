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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Коронавирус наступает. Будут ли в Киеве вводить ограничения на транспорт

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
7 октября, 19:03
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Столица остается лидером в прививочной кампании в Украине – "зеленый" сертификат о полном курсе вакцинации получили более 920 тыс. киевлян
В городе работает 19 прививочных центров
В городе работает 19 прививочных центров / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшается. Ежедневно в столице фиксируется до тысячи новых случаев инфицирования. Однако, пока вопрос локдауна не рассматривается и транспорт будет работать для всех.

Об этом сообщает КГГА.

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Город готов к ухудшению эпидемиологической ситуации, но продолжает принимать заявки от предприятий и ФЛП на спецпропуска для пользования транспортом во время ограничений. От 10 августа, когда стартовала подача заявок в системе зарегистрировалось более 9000 организаций.

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"Важно – это превентивные меры. Заявку на получение спецпропусков может подать любое предприятие. Для положительного решения необходимо обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина. Первоначально, право на проезд получат сотрудники критической инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность города", – отметил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба во время круглого стола.

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Вакцинация

По его словам, растет скорость заполнения медучреждений. 98% тяжелых больных в больницах не были вакцинированы.

Столица остается лидером в прививочной кампании в Украине. С начала прививочной кампании уже выполнено более 1 млн 800 тыс. прививок, "зеленый" сертификат о полном курсе вакцинации получили более 920 тыс. киевлян.

Напомним, что в Киеве работает 19 прививочных центров, 117 пунктов прививки, 57 мобильных бригад и Центр массовой вакцинации в МВЦ.

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Кто на пороге "красной зоны"?

Вчера на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что в ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную зону". Согласно показателям, это будут:

  • Харьковская,
  • Запорожская,
  • Херсонская области.

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