Коронавирус наступает. Будут ли в Киеве вводить ограничения на транспорт

Столица остается лидером в прививочной кампании в Украине – "зеленый" сертификат о полном курсе вакцинации получили более 920 тыс. киевлян

В городе работает 19 прививочных центров / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшается. Ежедневно в столице фиксируется до тысячи новых случаев инфицирования. Однако, пока вопрос локдауна не рассматривается и транспорт будет работать для всех.

Об этом сообщает КГГА.

Реклама

Город готов к ухудшению эпидемиологической ситуации, но продолжает принимать заявки от предприятий и ФЛП на спецпропуска для пользования транспортом во время ограничений. От 10 августа, когда стартовала подача заявок в системе зарегистрировалось более 9000 организаций.

"Важно – это превентивные меры. Заявку на получение спецпропусков может подать любое предприятие. Для положительного решения необходимо обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина. Первоначально, право на проезд получат сотрудники критической инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность города", – отметил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба во время круглого стола.

Реклама

Вакцинация

По его словам, растет скорость заполнения медучреждений. 98% тяжелых больных в больницах не были вакцинированы.

Столица остается лидером в прививочной кампании в Украине. С начала прививочной кампании уже выполнено более 1 млн 800 тыс. прививок, "зеленый" сертификат о полном курсе вакцинации получили более 920 тыс. киевлян.

Напомним, что в Киеве работает 19 прививочных центров, 117 пунктов прививки, 57 мобильных бригад и Центр массовой вакцинации в МВЦ.

Реклама

Кто на пороге "красной зоны"?

Вчера на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что в ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную зону". Согласно показателям, это будут:

Харьковская,

Запорожская,

Херсонская области.

Ранее мы писали: