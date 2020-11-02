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Ляшко рассказал, когда в Киеве снова могут закрыть метро

2 ноября, 12:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Весной 2020 года столичное метро уже закрывали на карантин

Если Киев окажется в "красной зоне", то метро и общественный транспорт может прекратить работу.

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Об этом в интервью рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый – ограничение работы общественного транспорта. Второй – запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт. Маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены. Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается", – сказал Ляшко.

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Карантин в Киеве: новое зонирование вступило в силу 2 ноября

Также главный санитарный врач рассказал, о намерениях американской компании Johnson & Johnson провести масштабные испытания вакцины от коронавируса в Украине, а также почему препарат "Ремдесивир", который ВОЗ признала неэффективным против ковида, назначают для лечения больных в Украине и др.

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Напомним, за прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 507 новых случаев коронавирусной инфекции. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 38 745.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев метро карантин Виктор Ляшко красная зона

Источник: Сегодня

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