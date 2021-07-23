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Могут закрыть три станции: завтра в работе киевского метрополитена будут изменения

23 июля 2021 20:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Такой механизм применяется из соображений безопасности пассажиров на платформах станций

Работа столичной подземки во время футбольного матча. Фото: коллаж "Сегодня"

Работа столичной подземки во время футбольного матча. Фото: коллаж "Сегодня"

Завтра, 24 июля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Ингулец" (пгт Петрово), возможны некоторые изменения в работе киевского метрополитена.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.

Так, после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", – пишут в сообщении.

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Ранее мы писали, про станцию метро "Берестейская", которую украшал Ленин, бушевали бактерии-вредители и недавно затопило водой.

Напомним, что на станции метро "Дорогожичи" пассажиры наблюдают следы от потоков воды, которая каким-то образом попала на станцию.

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