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Мост Патона в Киеве перекроют на два месяца? Мы проверили слухи

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
23 ноября, 12:01
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В Сети появилась информация о том, что с 29 ноября начинаются "срочные работы" на мосту Метро
В "Киевавтодоре" отрицают информацию о предстоящем ремонте моста.
В "Киевавтодоре" отрицают информацию о предстоящем ремонте моста. / Фото: Коллаж: Сегодня

В соцсетях появилась информация о том, что мост Патона в Киеве перекрывают на два месяца. Сайт "Сегодня" проверил информацию.

На мосту якобы начнутся срочные работы

Об этом в Facebook написала депутат Харьковского облсовета Юлия Ковалевская.

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"В ближайшее время Мэрия Киева перекроет мост Патона! Со следующего понедельника, 29 ноября, на 2 месяца планируются срочные ремонтные работы. Сообщается, что мост реально может рухнуть в любой момент, похоронив сотни людей. Мосту давно нужен капитальный ремонт", – написала политик.

Также она прикрепила к посту фотографию якобы с официальных ресурсов "Киевавтодора". В комментарии пришли люди с вопросами "не фейк ли это".

Что нам сказали в "Киевавтодоре"

"Это абсолютный фейк. Ни одного правдивого слова в этом сообщении нет. Никаких ограничений на мосту Патона не планируется", – сообщили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Там добавляют, что про все ограничения в Киеве, в том числе, про ограничение движения на столичных мостах, можно оперативно узнавать на сайте КГГА или на официальных телеграмм-каналах, странице "Киевавтодора" в Facebook.

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Отметим, что там подобной информации не было.

Аварийный мост Патона

На мосту Патона киевляне уже длительное время наблюдают пластиковое дорожное ограждение, которым закрыли для проезда две крайние полосы. Водителей возмущает, что при этом на мосту нет рабочих. А по закрытых полосах ездят на велосипедах, скейтах и самокатах.

Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", ограждение тут выставили, чтобы спасти аварийный мост от разрушения. Пока на нем специально ограничили проезд по двум крайним полосам.

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"Это сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию моста, его металлические части. Они значительно пострадали от коррозии и изношенности за годы эксплуатации. По рекомендациям специалистов из института стальных конструкций имени В. Шимановского, проезд по двум крайним полосам закрыли специально, чтобы избежать дальнейшего разрушения", – сказали в "Киевавтодоре".

Кроме того, на мосту Патона ограничено движение грузового транспорта и троллейбусов.

Ожидается, что ремонтные работы начнутся в следующем году. На время ремонта моста его полностью перекрывать не будут. Лишь частично ограничивать движение транспорта.

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