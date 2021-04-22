На мосту Метро ограничат движение транспорта

На путепроводе будут ремонтировать деформационные швы – работы проведут на выходных, когда трафик меньше

В Киеве с 22:00 пятницы, 23 апреля, до 05:00 понедельника, 26 апреля, на мосту Метро через реку Днепр частично ограничат движение транспорта.

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Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

На мосту Метро будут выполнять ремонт деформационных швов, для выполнения работ придется ввести определенные ограничения.

"Работы будут выполнять в направлении левого берега (низовая сторона моста). Ремонт планируется выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение будет частично ограничено. Приносим извинения за неудобства", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Сети появились фото моста Метро, на которых видно, что под путепроводом начала обваливаться якобы одна из несущих стен. Но в "Киевавтодоре" успокоили киевлян, сообщили, что опасности нет.

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Напомним, что киевляне активно обсуждают в Сети результаты ремонта деформационного шва на путепроводе по проспекту Степана Бандеры.

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