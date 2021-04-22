На мосту Метро обмежать рух транспорту

На шляхопроводі ремонтуватимуть деформаційні шви – роботи проведуть на вихідних, коли трафік менший

У Києві з 22:00 п’ятниці, 23 квітня, до 05:00 понеділка, 26 квітня, на мосту Метро через річку Дніпро частково обмежать рух транспорту.

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Про це повідомляє прес-служба Комунальної корпорації "Київавтодор".

На мосту Метро виконуватимуть ремонт деформаційних швів, для виконання робіт доведеться ввести певні обмеження.

"Роботи виконуватимуть у напрямку лівого берега (низова сторона мосту). Ремонт заплановано виконати на вихідних, щоб менше впливати на трафік. Під час ремонту рух буде частково обмежено. Перепрошуємо за незручності", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Мережі з'явилися фото моста Метро, на яких видно, що під шляхопроводом почала обвалюватися нібито одна з несучих стін. Але в "Київавтодорі" заспокоїли киян, повідомили, що небезпеки немає.

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Нагадаємо, що кияни активно обговорюють в Мережі результати ремонту деформаційного шва на шляхопроводі по проспекту Степана Бандери.

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