Не пристегнулся и вылетел через окно: в Киевской области произошло смертельное ДТП (фото)

Мужчина, скорее всего, был не пристегнут и вылетел через боковое стекло при столкновении с отбойником

Под Киевом в ДТП погиб водитель. Фото: Патрульная полиция

В Киевской области сегодня утром, 31 мая, произошло серьезное ДТП. В результате аварии на 34 км автодороги "Киев-Одесса" погиб мужчина.

Реклама

Об этом сообщает Патрульная полиция Белой церкви в Facebook.

На дороге обнаружили поврежденный автомобиль Volkswagen, а в кювете тело мужчины.

"В автомобиле лопнуло переднее правое колесо. В результате авто отбросило на отбойник, а от удара водитель вылетел через пассажирское окно на обочину. Мужчина погиб до приезда медиков", – говорится в сообщении.

В тренде В Киеве у станции метро люди встретили косулю (видео)

Реклама

Отметим, погиб телеведущий Анатолий Дяченко. Авария случилась в получасе езды от его дома, под Вышгородом. Вместе со своим другом Анатолий возвращался с рыбалки.

Ранее мы сообщали, что на Волыни грузовик насмерть переехал женщину. Полицейские выясняют обстоятельства летального ДТП в Луцком районе.