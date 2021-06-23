Пешеходы подождут. В Киеве светофоры беспрерывно горят зеленым: что случилось

В Киеве на Воздухофлотском проспекте светофоры горят зеленым / Фото: коллаж "Сегодня"

Киевляне сообщают о необычном ЧП в городе – на Воздухофлотском проспекте от Министерства обороны Украины до КИСИ горит зеленый сигнал на всех светофорах. Из-за этого пешеходы не могут перейти проспект.

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В коммунальном предприятии "Центр организации дорожного движения Киева" говорят, что проверят данную информацию.

"Мы конечно проверим данную информацию, но таких сбоев в работе светофоров быть не должно. Есть режим "зеленой волны", который применяется в некоторых ситуациях. По идее, сбоев при его использовании тоже быть не должно. А если на проспекте светофоры переведены на "зеленый сигнал", то значит в городе проходит какое-то событие, которое требует использования "зеленой волны", – пояснили нам в КП "Центр организации дорожного движения Киева".

В сети предполагают, что это связано с приездом президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она как раз утром 23 июня прибыла в Киев. Грузинского лидера встретили традиционно – с красной дорожкой, почетным караулом и оркестром.

Позже в КП "Центр организации дорожного движения Киева" нам сообщили, что никаких сбоев в работе светофоров на Воздухофлотском проспекте замечено не было.

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"Мы проверили данную информацию – система светофорных объектов работает в обычном режиме. Может очевидцы что-то перепутали. Мы проехались по проспекту – все работает. Есть сбой в работе светофоров на площади Славы – там отключили от электроснабжения светофоры, но мы поставили генератор и все уже работает", – рассказали сайту "Сегодня" в КП "Центр организации дорожного движения Киева".

Ранее мы сообщали, что в Соломенском районе Киева жители обнаружили светофор, который они прозвали "экспонатом". Почему экспонат? Потому что он просто стоит и "радует глаз", но не работает. "Сегодня" выяснили, в чем проблема и когда светофор наконец замигает.