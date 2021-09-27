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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Под Киевом на пешеходном переходе водитель сбил бабушку с ребенком (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 сентября, 13:30
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63-летняя женщина с 10-летним мальчиком попали под колеса автомобиля
Пострадавших с травмами доставили в медицинское учреждение
Пострадавших с травмами доставили в медицинское учреждение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области сегодня утром произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик и его бабушка. Автомобиль сбил двух человек в поселке Большая Александровка, что на Броварщине.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

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63-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу с 10-летним внуком, когда на них наехал DAEWOO Lanos.

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"Женщину и ребенка доставили в местную больницу. Автомобиль, которым управлял 29-летний местный житель, изъятый ​​в качестве вещественного доказательства и помещен на площадку временного содержания", – говорится в сообщении.

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На месте пострадавшим оказывают помощь
На месте пострадавшим оказывают помощь / Фото: Нацполиция

Открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Сейчас выясняют все обстоятельства.

Медики забрали в больницу женщину с ее внуком
Медики забрали в больницу женщину с ее внуком / Фото: Нацполиция

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.
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Мы писали, что в Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семеро украинцев.

А в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщением Киев – Вроцлав. В больницу попали 23 человека.

Также напомним, в Одесской области на трассе Киев – Одесса рейсовый автобус сообщением Киев – Кишинев столкнулся с грузовиком. В результате один человек погиб, еще шестеро пострадали.

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