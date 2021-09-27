Под Киевом на пешеходном переходе водитель сбил бабушку с ребенком (фото)

В Киевской области сегодня утром произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик и его бабушка. Автомобиль сбил двух человек в поселке Большая Александровка, что на Броварщине.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.
63-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу с 10-летним внуком, когда на них наехал DAEWOO Lanos.
В ДТП в Польше погиб молодой украинец
"Женщину и ребенка доставили в местную больницу. Автомобиль, которым управлял 29-летний местный житель, изъятый в качестве вещественного доказательства и помещен на площадку временного содержания", – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Сейчас выясняют все обстоятельства.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Мы писали, что в Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семеро украинцев.
А в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщением Киев – Вроцлав. В больницу попали 23 человека.
Также напомним, в Одесской области на трассе Киев – Одесса рейсовый автобус сообщением Киев – Кишинев столкнулся с грузовиком. В результате один человек погиб, еще шестеро пострадали.