Під Києвом на пішохідному переході водій збив бабусю з дитиною (фото)

У Київській області сьогодні вранці сталася ДТП, в якому постраждав 10-річний хлопчик і його бабуся. Автомобіль збив двох чоловік в селищі Велика Олександрівка, що на Броварщині.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області в Facebook.
63-річна жінка переходила дорогу по пішохідному переходу з 10-річним онуком, коли на них наїхав DAEWOO Lanos.
У ДТП в Польщі загинув молодий українець
"Жінку та дитину доставлено до місцевої лікарні. Автомобіль, яким керував 29-річний місцевий житель, вилучений в якості речового доказу та поміщено на майданчик тимчасового тримання", – йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Зараз з'ясовують всі обставини.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Ми писали, що в Польщі 7 вересня в результаті ДТП постраждали семеро українців.
А в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. До лікарні потрапили 23 людини.
Також нагадаємо, в Одеській області на трасі Київ – Одеса рейсовий автобус сполученням Київ – Кишинів зіткнувся з вантажівкою. В результаті одна людина загинула, ще шестеро постраждали.