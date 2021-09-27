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Під Києвом на пішохідному переході водій збив бабусю з дитиною (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
27 вересня, 13:30
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63-річна жінка з 10-річним хлопчиком потрапили під колеса автомобіля
Постраждалих з травмами доставили до медичного закладу
Постраждалих з травмами доставили до медичного закладу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області сьогодні вранці сталася ДТП, в якому постраждав 10-річний хлопчик і його бабуся. Автомобіль збив двох чоловік в селищі Велика Олександрівка, що на Броварщині.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області в Facebook.

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63-річна жінка переходила дорогу по пішохідному переходу з 10-річним онуком, коли на них наїхав DAEWOO Lanos.

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"Жінку та дитину доставлено до місцевої лікарні. Автомобіль, яким керував 29-річний місцевий житель, вилучений в якості речового доказу та поміщено на майданчик тимчасового тримання", – йдеться в повідомленні.

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На місці постраждалим надають допомогу
На місці постраждалим надають допомогу / Фото: Нацполиция

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Зараз з'ясовують всі обставини.

Медики забрали в лікарню жінку з її онуком
Медики забрали в лікарню жінку з її онуком / Фото: Нацполиция

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.
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Ми писали, що в Польщі 7 вересня в результаті ДТП постраждали семеро українців.

А в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. До лікарні потрапили 23 людини.

Також нагадаємо, в Одеській області на трасі Київ – Одеса рейсовий автобус сполученням Київ – Кишинів зіткнувся з вантажівкою. В результаті одна людина загинула, ще шестеро постраждали.

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