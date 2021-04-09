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Под Киевом перевернулась фура с опасным грузом: движение заблокировано (фото)

9 апреля, 15:11

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Авария произошла перед поворотом на Борисполь

Под Киевом 9 апреля на Броварской окружной произошло ДТП.

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Об этом сообщает Патрульная полиция области в Telegram.

Авария произошла перед поворотом на Борисполь. Перевернулся DAF CF, который транспортировал жидкий кислород.

"Патрульные полицейские занимаются регулированием движения. Поскольку на данном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи", – пишут в сообщении.

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Водителей просят по возможности воздержаться от поездки по вышеуказанному маршруту.

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Напомним, новости "Сегодня" писали, что в Ивано-Франковске в ДТП попал пьяный чиновник мэрии.

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А в Павлограде виновник ДТП пытался убежать от копов.

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Киев авария ДТП фура грузы цистерна

Источник: Сегодня

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