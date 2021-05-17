Под Киевом протестующие перекрыли трассу: на въезде в город огромные пробки (карта)

Участники акции протеста выступают против застройки Ирпеня и перекрыли дорогу под Киевом в час пик. Где сейчас не проехать

Пробка из-за протесте на Варшавской трассе

В Буче местные жители вышли на акцию протеста против застройки Ирпеня. Они перекрыли "Варшавскую трассу" (М 07), в результате на въезде в Киев образовались огромные пробки.

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Об этом сообщили в группе в Facebook "Спасай Ирпень".

Акция началась с 9 утра. Люди с плакатами ходят по переходу возле ресторана "Отаманша" и не дают проезда машинам. За акцией наблюдают полицейские, но в действия протестующих пока не вмешиваются.

Люди выступают против застройки города по таким, по их словам, причинам:

население Ирпеня за последние годы выросло более чем вдвое;

ежедневные пробки;

ежедневные перебои с электричеством;

отсутствие мест в садиках и школах.

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В результате перекрытия дороги в час пик на трассе в районе ресторана большая пробка. Она тянется аж до границы с Киевом. Отметим, что объехать тоже не получится – объездные пути также помечены как загруженные.

Пробка на Варшавке под Киевом

Напомним, ранее мы рассказывали, как в первый день локдауна столицу сковали пробки.