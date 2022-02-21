Под Киевом пьяный водитель сбил четырех пешеходов (фото)

Полиция у водителя обнаружила 2,76 промилле алкоголя в крови

Всех пострадавших в аварии госпитализировали / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области произошло ДТП с участием 4 пострадавших. По улице Трудовой, в селе Большая Снитинка, 33-летний водитель автомобиля Daewoo Sens совершил наезд на пешеходов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Фастова в Facebook.

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В результате происшествия 4 местных жителя в возрасте от 17 до 20 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести.

"Все потерпевшие были доставлены в Фастовскую ЦРБ. Согласно результатам медицинского освидетельствования у водителя обнаружено 2,76 промилле алкоголя в крови", - говорится в сообщении.

У водителя обнаружили 2,76 промилле алкоголя в крови / Фото: Нацполиция

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Автомобиль изъят и помещен на площадку временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Под Днепром автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП

Такие аварии довольно частое явление. Например, на дороге между селами Песчанка и Новоселовка в Днепропетровском районе произошло ДТП – столкнулись ВАЗ и рейсовый автобус "Эталон". В результате есть погибший и пострадавшие.

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В ДТП попал автобус, который следовал по маршруту "Новомосковск – Знаменовка". Он столкнулся с ВАЗ. Оба транспортных средства в результате ДТП загорелись.