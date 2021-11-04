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Под Киевом столкнулись две легковушки – ужасающие снимки

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
4 ноября, 13:33
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31-летний водитель автомобиля Audi, а также 29-летняя пассажирка получили телесные повреждения
Автомобили сильно пострадали
Автомобили сильно пострадали / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 4 ноября на автодороге Киев-Харьков вблизи села Козлов Бориспольского района произошло ДТП. Столкнулись автомобиль Intercargo под управлением 50-летнего водителя и автомобиль Audi.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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31-летний водитель автомобиля Audi, а также 29-летняя пассажирка получили телесные повреждения.

"Пострадавшие госпитализированы в Бориспольскую больницу для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Автомобиль в ужасном состоянии после аварии
Автомобиль в ужасном состоянии после аварии / Фото: Нацполиция

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На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции. Правоохранители устанавливают происшествия.

Полиция открыла уголовное производство
Полиция открыла уголовное производство / Фото: Нацполиция

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Патрульные работали на месте ЧП
Патрульные работали на месте ЧП / Фото: Нацполиция

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

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