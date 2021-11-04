Під Києвом зіткнулися два легковики – жахливі знімки

31-річний водій автомобіля Audi, а також 29-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження

Автомобілі сильно постраждали / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 4 листопада на автодорозі Київ-Харків поблизу села Козлів Бориспільського району сталася ДТП. Зіткнулися автомобіль Intercargo під керуванням 50-річного водія та автомобіль Audi.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook.

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31-річний водій автомобіля Audi, а також 29-річна пасажирка зазнали тілесних ушкоджень.

"Постраждалих госпіталізовано до Бориспільської лікарні для надання медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Автомобіль у жахливому стані після аварії / Фото: Нацполиция

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На місці працювала слідчо-оперативна група відділу поліції. Правоохоронці встановлюють події.

Поліція відкрила кримінальне провадження / Фото: Нацполиция

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Патрульні працювали на місці НП / Фото: Нацполиция

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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