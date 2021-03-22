Сбежали пешком: погоня в Киеве закончилась двойным ДТП (фото)

В Киеве произошла двойная авария во время погони возле Дворца "Украина".
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
Трое мужчин на Hyundai пытались скрыться от полиции, врезались в припаркованный Land Cruiser и сбежали пешком.
"Патрульные не доехали немного и на перекрестке влетели Peugeot", – пишут в Сети.
На месте криминалисты, обыскивают машину подозреваемых.
Ранее мы писали, что 18-летний штурман погиб в результате аварии во время тренировки накануне Кубка Купера в Испании.
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