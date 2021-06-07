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Станцію київського метрополітену на Виноградар обіцяють відкрити до кінця року

7 червня, 19:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

А ось з метро на Троєщину потрібно почекати, спочатку потрібно добудувати Подільсько-Воскресенський міст – через нього пройде лінія

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що до кінця року побудують та відкриють щонайменше одну станцію метро на Виноградар.

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Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Що стосується метро, то я постійно перевіряю. У німців є гарне прислів’я: "Довіра – добре, але контроль – це завжди краще". Тому особисто виїжджаю на всі ключові об’єкти, на власні очі перевіряю кожен. Неодноразово виїжджав на будівництво гілки метро", – сказав мер.

За його словами, з 1300 метрів під землею вже більше 900 метрів прокладено, наразі залишилося ще декілька важливих речей.

"Там трішки є порушення по термінах. Але компанія "Київметробуд" гарантує, що до кінця року ми зможемо відкрити станцію", - заявив Кличко.

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Щодо метро на Троєщину Кличко заявив, що без відкриття Подільсько-Воскресенського моступобудувати метро неможливо.

"Міст з’єднує, тому що це не тільки міст. У "тілі" мосту ще є лінія метро. Зараз йдуть проектні роботи, я не буду розказувати казок, але питання будівництва метро – це, я думаю, 4-5 років. Це – непростий напрямок", - сказав мер.

Раніше ми повідомляли, що у Києві триває будівництво метро на Виноградар. Сайт "Сьогодні" поцікавився, як проходить будівництво тунелю від станції метро "Мостицька" до станції "Сирець". Скільки метрів вже пройдено щитом "Галина" і коли почнеться будівництво другого тунелю?

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