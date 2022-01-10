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Сугробы в человеческий рост. Киев утром остановился в пробках (карта, фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 января, 08:00
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Самая сложная ситуация на мостах и подъездах к городу
Снег шел в столице днем и вечером 9 января.
Снег шел в столице днем и вечером 9 января. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с утра 10 января после снегопада образовались пробки на дорогах. Автомобили начали скапливаться на подъездах к столице, а также на мостах в направлении правого берега.

Об этом свидетельствуют данные Google.maps.

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Левый берег

Пробки уже образовались на проспекте Николая Бажана, Днепровской набережной, Броварском проспекте.

Фото: скриншот

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Мосты

На столичных мостах автомобили стоят в пробках на Северном, мосту Метро, мосту Патона, Дарницком мосту. Усложнения движения наблюдаются в направлении правого берега.

Фото: скриншот

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Правый берег

Там ситуация усложнена на проспектах Победы и Леся Курбаса. Пробки образовались на Набережно-Крещатинской улице, улице Елены Телиги, проспекте Лобановского.

Фото: скриншот

Въезды в город

Пробки наблюдаются на подъездах к Окружной дороге со стороны Вишневого и Софиевской Борщаговки, а также со стороны Вышгорода и в районе станции метро "Теремки".

Фото: скриншот

Ситуация в районе центрального вокзала

Пока подъезды к городу в пробках, на вокзале движение транспорта обеспечили, расчистив снег. Вокзал встречает пассажиров высоченными сугробами. При этом автомобили ездят без затруднений.

Фото: Сегодня/Игорь Серов

Самые распространенные причины пробок

  • Автомобильные аварии;
  • нехватка парковок в оживленных местах;
  • ремонт дорог;
  • непредсказуемые дорожные происшествия;
  • нерегулируемые перекрестки;
  • массовые мероприятия;
  • проезд кортежей официальных человек и делегаций;
  • погодные катаклизмы;
  • нарушение работы метро и наземного транспорта;
  • праздник.

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