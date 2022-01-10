Сугробы в человеческий рост. Киев утром остановился в пробках (карта, фото)

Самая сложная ситуация на мостах и подъездах к городу

Снег шел в столице днем и вечером 9 января. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с утра 10 января после снегопада образовались пробки на дорогах. Автомобили начали скапливаться на подъездах к столице, а также на мостах в направлении правого берега.

Об этом свидетельствуют данные Google.maps.

Реклама

Левый берег

Пробки уже образовались на проспекте Николая Бажана, Днепровской набережной, Броварском проспекте.

Фото: скриншот

Реклама

Мосты

На столичных мостах автомобили стоят в пробках на Северном, мосту Метро, мосту Патона, Дарницком мосту. Усложнения движения наблюдаются в направлении правого берега.

Фото: скриншот

Реклама

Правый берег

Там ситуация усложнена на проспектах Победы и Леся Курбаса. Пробки образовались на Набережно-Крещатинской улице, улице Елены Телиги, проспекте Лобановского.

Фото: скриншот

Въезды в город

Пробки наблюдаются на подъездах к Окружной дороге со стороны Вишневого и Софиевской Борщаговки, а также со стороны Вышгорода и в районе станции метро "Теремки".

Фото: скриншот

Ситуация в районе центрального вокзала

Пока подъезды к городу в пробках, на вокзале движение транспорта обеспечили, расчистив снег. Вокзал встречает пассажиров высоченными сугробами. При этом автомобили ездят без затруднений.

Фото: Сегодня/Игорь Серов

Самые распространенные причины пробок

Автомобильные аварии;

нехватка парковок в оживленных местах;

ремонт дорог;

непредсказуемые дорожные происшествия;

нерегулируемые перекрестки;

массовые мероприятия;

проезд кортежей официальных человек и делегаций;

погодные катаклизмы;

нарушение работы метро и наземного транспорта;

праздник.

Раньше мы писали: