Транспорт в Киеве 13 октября будет работать на час дольше

В Киеве во вторник, 13 октября, будет на час дольше работать транспорт.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня в связи с футболом на час дольше работать ряд маршрутов транспорта", – говорится в сообщении.

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Так, на час дольше будут ходить:

троллейбусы – № 3, 8, 18, 24, 26, 31;

трамваи – № 1, 8, 28;

автобусы в режиме маршрутного такси – № 155, 220, 228, 500, 502, 516, 576.

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Ранее мы писали о том, что киевский метрополитен сообщил также об изменениях в работе в связи с футбольным матчем, который пройдет сегодня в Киеве.

Смотрите видео – в общественном транспорте подняли скандал из-за маски:

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