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Транспорт в Киеве 13 октября будет работать на час дольше

13 октября, 16:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На НСК «Олимпийском» пройдет футбольный матч

В Киеве во вторник, 13 октября, будет на час дольше работать транспорт.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня в связи с футболом на час дольше работать ряд маршрутов транспорта", – говорится в сообщении.

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Так, на час дольше будут ходить:

  • троллейбусы – № 3, 8, 18, 24, 26, 31;
  • трамваи – № 1, 8, 28;
  • автобусы в режиме маршрутного такси – № 155, 220, 228, 500, 502, 516, 576.
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Ранее мы писали о том, что киевский метрополитен сообщил также об изменениях в работе в связи с футбольным матчем, который пройдет сегодня в Киеве.

Смотрите видео – в общественном транспорте подняли скандал из-за маски:

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транспорт Киев троллейбусы футбол трамваи

Источник: Сегодня

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