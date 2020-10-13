Транспорт в Киеве 13 октября будет работать на час дольше

В Киеве во вторник, 13 октября, будет на час дольше работать транспорт.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Сегодня в связи с футболом на час дольше работать ряд маршрутов транспорта", – говорится в сообщении.
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Так, на час дольше будут ходить:
- троллейбусы – № 3, 8, 18, 24, 26, 31;
- трамваи – № 1, 8, 28;
- автобусы в режиме маршрутного такси – № 155, 220, 228, 500, 502, 516, 576.
Ранее мы писали о том, что киевский метрополитен сообщил также об изменениях в работе в связи с футбольным матчем, который пройдет сегодня в Киеве.
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