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Киев в четверг из-за снега ограничит въезд крупногабаритного транспорта

27 января, 22:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий

Киевские власти 28 января с 6:30 утра временно ограничивают въезд в столицу крупногабаритного транспорта из-за обещанного синоптиками сильного снегопада.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Киевгорадминистрации.

В Киеве рассчитывают, что это позволит минимизировать заторы и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.

"Просим водителей не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту", – также обратились власти к горожанам.

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Кроме того, автомобилистов просят ее парковать машины на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, поскольку мешающий расчищать дороги от снега транспорт, будет эвакуирован.

Напомним, в Киеве уже с вечера 27 января прогнозировали дождь с переходом в мокрый снег, а с 28 января обещают снег при температуре от 0 до 6 мороза.

Мы также сообщали, что на Украину опять надвигается непогода, в ближайшие дни синоптики обещают сильные снегопады и метели.

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