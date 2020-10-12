В Киеве частично перекроют движение на Днепровской набережной

В Киеве с 13 по 15 октября будет ограничено движение транспорта на Днепровской набережной.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, дорожники будут укладывать верхние слои асфальтобетонного покрытия в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении Днепровской Набережной и улицы Воссоединения.

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Движение ограничат:

С 6:00 13 октября до 6:00 14 октября – от Русановского канала до улицы Тычины;

С 6:00 14 октября до 6:00 15 октября – от улицы Тычины к Русановскому каналу.

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Ранее мы писали, что в Киеве на проспекте Бандеры ограничат движение на две недели – с 7 октября до 20 октября.

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