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В Киеве два трамвая сошли с рельсов: движение задерживается

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
24 декабря, 11:09
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Пока неизвестно, когда именно разблокируют трамвайную пробку
На Подоле трамваи сошли с рельсов
На Подоле трамваи сошли с рельсов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Подоле сразу два трамвая, которые двигались по разным направлениям, сошли с путей.

Об этом пишет Telegram-канал "Киев Оперативный".

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"Киевпастранс" сообщил, что задерживается движение трамваев №14 по ул. Нижний Вал – Житний рынок в направлении Контрактовой площади по техническим причинам.

На место направлена ответственная служба предприятия.

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В Киеве трамвай не разминулся с автозаком

В Киеве напротив КП "Житний рынок" водитель трамвая не разминулся с водителем полицейского автомобиля.

Движение трамваев было временно остановлено.

Трамвай не мог проехать, поскольку конвойный автомобиль был припаркован очень близко к трамвайным рельсам", – пояснили нам в патрульной полиции Киева.

Почему конвой остановился так близко и заблокировал движение трамваев на Подоле, неизвестно.

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