В Киеве два трамвая сошли с рельсов: движение задерживается

В Киеве на Подоле сразу два трамвая, которые двигались по разным направлениям, сошли с путей.
Об этом пишет Telegram-канал "Киев Оперативный".
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"Киевпастранс" сообщил, что задерживается движение трамваев №14 по ул. Нижний Вал – Житний рынок в направлении Контрактовой площади по техническим причинам.
На место направлена ответственная служба предприятия.
В Киеве трамвай не разминулся с автозаком
В Киеве напротив КП "Житний рынок" водитель трамвая не разминулся с водителем полицейского автомобиля.
Движение трамваев было временно остановлено.
Трамвай не мог проехать, поскольку конвойный автомобиль был припаркован очень близко к трамвайным рельсам", – пояснили нам в патрульной полиции Киева.
Почему конвой остановился так близко и заблокировал движение трамваев на Подоле, неизвестно.
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