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У Києві два трамваї зійшли з рейок: рух затримується

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
24 грудня, 11:09
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Поки невідомо, коли саме розблокують трамвайний затор
На Подолі трамваї зійшли з рейок
На Подолі трамваї зійшли з рейок / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Подолі одразу два трамваї, які рухалися за різними напрямками, зійшли з колій.

Про це пише Telegram-канал "Київ Оперативний".

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"Київпастранс" повідомив, що затримується рух трамваїв №14 на вул. Нижній Вал – Житній ринок у напрямі Контрактової площі з технічних причин.

На місце направлено відповідальну службу підприємства.

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У Києві трамвай не розминувся з автозаком

У Києві навпроти КП "Житній ринок" водій трамваю не розминувся із водієм поліцейського автомобіля.

Рух трамваїв було тимчасово зупинено.

Трамвай не міг проїхати, оскільки конвойний автомобіль був припаркований дуже близько до трамвайних рейок", – пояснили у патрульній поліції Києва.

Чому конвой зупинився так близько і заблокував рух трамваїв на Подолі, невідомо.

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