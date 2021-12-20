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У Києві через снігопад трамвай зійшов з рейок – рух транспорту затримується (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
20 грудня, 19:08
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У Києві почалися проблеми з транспортом через снігопад – перші ДТП, трамваї та автобуси спізнюються
У Києві транспортний колапс через сніг
У Києві транспортний колапс через сніг / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві через снігопад сталася серйозна ДТП на вулиці Кирилівській – трамвай зійшов із рейок. На дорозі утворився затор.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

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Інформації про постраждалих наразі немає. Як видно на знімку, трамвай не зумів повернути і зійшов із рейок.

Фото: патрульна поліція Києва

Транспорт затримується

Через технічні причини у столиці затримується рух трамваїв №11, 12, 16, 19 на вул. Кирилівська – вул. Щекавицька у напрямку Контрактової площі.

Також затримуються тролейбуси №6, 16, 18, 23 та автобуси №9, 31 на вул. Січових Стрільців та вул. Білоруська. Цей транспорт стоїть через сніг – зараз туди прямують комунальники.

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Комунальники вийшли на роботу

Мер міста Віталій Кличко розповів, що близько 300 авто спецтехніки КП "Київавтодору" працюють зараз на вулицях столиці.

Насамперед шляховики обробляють протиожеледними засобами підйоми та спуски, бруківки, мости та тротуари.

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