В Киеве масштабное ДТП: столкнулись четыре авто (видео)

В Киеве на Харьковском шоссе произошло ДТП.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.
"Водитель автомобиля Skoda собрал "паровоз" из четырех авто", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, никто не пострадал.
На месте образовалась пробка – движение затруднено.
В Киеве с утра были гигантские пробки – несколько аварий перекрыли движение.
Ранее мы писали, что Надя Дорофеева попала в ДТП. Певица сама рассказала об этом в соцсетях.
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