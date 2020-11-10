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В Киеве масштабное ДТП: столкнулись четыре авто (видео)

10 ноября, 10:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На месте образовалась пробка

В Киеве на Харьковском шоссе произошло ДТП.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

"Водитель автомобиля Skoda собрал "паровоз" из четырех авто", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто не пострадал.

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На месте образовалась пробка – движение затруднено.

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В Киеве с утра были гигантские пробки – несколько аварий перекрыли движение.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева попала в ДТП. Певица сама рассказала об этом в соцсетях.

Видео: Сегодня

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Киев авария ДТП

Источник: Сегодня

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