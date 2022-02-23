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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве может остановиться общественный транспорт? Мы проверили слухи

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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23 февраля, 11:23
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Водители требуют компенсацию за несвоевременно выплаченную зарплату и аванс за февраль
Киевлян предупреждали про сбои в работе транспорта / Коллаж "Сегодня"
Киевлян предупреждали про сбои в работе транспорта / Коллаж "Сегодня"

В Киеве могут возникнуть значительные проблемы с общественным транспортом сегодня, 23 февраля. Водители планируют выйти на митинг из-за больших задержек зарплаты. Однако в коммунальном предприятии утверждают, их сотрудники уже получили деньги, а пикетов и забастовок не будет.

Что известно

В сети опубликовано соответствующее письмо по обращению на имя директора "Киевпасстранса", пишет ТСН. Там указаны требования о погашении долга по зарплате. Люди требуют компенсацию за несвоевременно выплаченную зарплату и аванс за февраль.

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Обращение на имя директора "Киевпастранса". Фото: ТСН
Обращение на имя директора "Киевпастранса". Фото: ТСН

Зарплату отдали

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" сайту "Сегодня" сообщили, что их сотрудники уже получили зарплату.

"Водители получили зарплату. Вчера вечером заработная плата за январь поступила на карточки сотрудников, поэтому возможность пикетов и забастовок исключается. Все работает в обычном режиме", – сообщили в пресс-службе предприятия.

Однако аванс за февраль сотрудникам "Киевпастранса" пока не выплатили.

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Деньги есть

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА на информационный запрос сайта "Сегодня" сообщили, что финансирование на зарплаты для "Киевпастранса" выделено. Но почему денег не дают людям уже два месяца, в департаменте не отвечают. Как и не поясняют, когда водителям начнут выплачивать заработанные деньги.

В письме департамента транспортной инфраструктуры КГГА указано, что к ежемесячному плану из бюджета города Киева выделено 166,6 миллиона гривен.

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