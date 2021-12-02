В Киеве на станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд

На месте ЧП работают все спецслужбы – про восстановление движения сообщат позже

В столице девушка попала под поезд в подземке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на синей линии метро поезда двигаются от станции "Героев Днепра" до "Олимпийской", от "Васильковской" до "Теремки". Как оказалось, на станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд.

Об этом сообщают в КГГА.

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На место происшествия вызваны медики и правоохранители.

"Проводится необходимая работа", – говорится в сообщении.

Об изменении и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

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В полиции Киева "Сегодня" подтвердили, что под поезд на станции метро "Дворец Украина" упала девушка.

"Ее пытаются поднять на перрон. Для этого пришлось обесточить рельсы. Пока спасательная операция продолжается. Возраст девушки и причина падения на рельсы пока неизвестны", – сообщили в полиции Киева.

Под Харьковом поезд насмерть сбил девушку

В социальных сетях появилось видео момента трагедии, которая произошла 19 октября.

На видео видно, что девушка собиралась перейти через железнодорожное полотно. Сначала она пропустила один поезд, а после того как он проехал – начала идти. Но когда она заметила приближающийся второй поезд, то резко пробежала вперед, но уже было поздно.

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От полученных травм девушка скончалась мгновенно.

"19-летняя девушка пропустила один поезд, но из-за общего шума и наушников слишком поздно заметила другой", – говорится в сообщении.

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