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У Києві на станції "Палац Україна" пасажир потрапив під потяг

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 грудня, 17:53
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На місці НП працюють усі спецслужби – про відновлення руху повідомлять пізніше
У столиці дівчина потрапила під потяг у підземці
У столиці дівчина потрапила під потяг у підземці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на синій лінії метро потяги рухаються від станції "Героїв Дніпра" до "Олімпійської", від "Васильківської" до "Теремки". Як виявилось, на станції "Палац Україна" пасажир потрапив під потяг.

Про це повідомляють у КМДА.

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На місце події викликані медики та правоохоронці.

"Проводиться необхідна робота", – йдеться у повідомленні.

Про зміну та відновлення руху буде повідомлено додатково.

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У поліції Києва "Сьогодні" підтвердили, що під поїзд на станції метро "Палац Україна" впала дівчина.

"Її намагаються підняти на перон. Для цього довелося знеструмити рейки. Поки що рятувальна операція триває. Вік дівчини та причина падіння на рейки поки що невідомі", – повідомили в поліції Києва.

Під Харковом поїзд на смерть збив дівчину

В соціальних мережах з'явилося відео моменту трагедії, яка сталася 19 жовтня.

На відео видно, що дівчина мала намір перейти через залізничне полотно. Спочатку вона пропустила один поїзд, а після того, як він проїхав – почала йти. Але коли вона помітила другий поїзд, що наближається, то різко пробігла вперед, але вже було пізно.

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Від отриманих травм дівчина померла миттєво.

"19-річна дівчина пропустила один потяг, але через загальний шум і навушники занадто пізно помітила інший" , – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали:

  • У Львівській області 18 вагонів вантажного поїзда Клепарів – Батьово зійшли з рейок і перекинулися. Потяг перевозив щебінь та залізну руду.
  • Під Києвом поїзд зійшов з рейок. Через аварію знесло опори контактної мережі – на місці працювала ремонтна бригада.

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