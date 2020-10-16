В Киеве не будет ходить трамвай №1 (график)

В Киеве 17 и 18 октября с 10:00 до 20:00 часов, а также 18 и 19 октября с 00:01 до 05:00 часов, будет закрыто движение трамваев маршрута №1.

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Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс" в Telegram.

"Продолжаются послеосадочные ремонтные работы на трамвайных путях по бульвару Кольцова", – говорится в сообщении.

Движение трамвайного маршрута №3 от станции "Ромена Роллана" до станции "Старовокзальная" останется без изменений.

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"Приносим извинения за временные неудобства", – написали в сообщении.

Ранее мы писали, что на Троещине трамвай слетел с рельсов – в результате этого образовалась огромная пробка из других трамваев.

Напомним, вдоль Набережного шоссе построят велодорожку и пешеходный променад с освещением и зонами отдыха – они появятся на месте бывшей трамвайной колеи.

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