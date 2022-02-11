В Киеве общественный транспорт изменит движение – график и маршруты

В Киеве 12 февраля будут изменены маршруты автобусов № 2, 6, 39, 61 и троллейбусов № 34, 37А. Кроме того, 13 февраля будет изменен маршрут автобусов № 31.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".
Запланированы продовольственные ярмарки на ул. Лисковской, ул. Марины Цветаевой, ул. Голосеевская, ул. Героев Севастополя, ул. Иорданский и ул. Татарской.
С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00) движение маршрутов будет изменено.
Как будет ходить транспорт:
- автобус № 2 в направлении движения до ул. Шолуденко – от ул. Булгакова до ул. Академика Каблукова по действующему маршруту, далее – бульв. Вацлава Гавела (без заезда на ул. Академика Каблукова и ул. Героев Севастополя) – ул. Пушечная – просп. Победы до ул. Шолуденко, в обратном направлении по действующему маршруту;
- автобус №6 от Дарницкой площади до ул. Милославской (без заезда на ул. Лисковскую и Радунскую);
- автобус № 39 в направлении движения до ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский – просп. Науки – ул. Лысогорская – ул. Ракетная (поселок Октябрьское), в обратном направлении по действующему маршруту;
- автобус №61 от зал. пл. Троещина до ул. Милославской (без заезда по ул. Лисковской);
- троллейбус №34 по трассе: ул. Северная – просп. Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко – просп. Героев Сталинграда – просп. Степана Бандеры;
- троллейбус № 37А от ст. г. "Лесная" до ул. Лисковской по действующей трассе движения, далее по трассе маршрута № 37;
- автобус № 31 от ст. м. "Политехнический институт" до ул. Багговутовской по действующему маршруту, далее – ул. Отто Шмидта – ул. Татарская – ул. Нагорная, далее по действующему маршруту.
Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?
В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.
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На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.
Также на движение транспорта в значительной степени влияет погода – снег, гололедица.
"К сожалению, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а она иногда бывает очень странной. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпастрансе".
Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломки, съезды с рельсов.